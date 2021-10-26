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Haberler Galeri Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki yıllar sonra itiraf etti! Takipçisine verdiği olay yanıt şaşırttı! İlk kazandığı parayla…
Giriş Tarihi: 26.10.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 11:53

Londra'ya yerleşen Aleyna Tilki yıllar sonra itiraf etti! Takipçisine verdiği olay yanıt şaşırttı! İlk kazandığı parayla…

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 21 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna Tilki Instagram'da hayranlarından gelen soruları cevaplarken ilginç açıklamalara imza attı.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki yıllar sonra itiraf etti! Takipçisine verdiği olay yanıt şaşırttı! İlk kazandığı parayla…

Aleyna Tilki Instagram'da hayranlarından gelen soruları cevaplarken ilginç açıklamalara imza attı. İşte bazıları...

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki yıllar sonra itiraf etti! Takipçisine verdiği olay yanıt şaşırttı! İlk kazandığı parayla…

Kuantum ve yazı güçlüdür. Ama senin yazıya verdiğin enerji yazının kendisinden daha da güçlüdür.

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Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki yıllar sonra itiraf etti! Takipçisine verdiği olay yanıt şaşırttı! İlk kazandığı parayla…

Sonsuza dek mutlu yaşamak kalıbını pazarlamacılar çıkardı ki bir şey satabilsinler. Gerçeği söylemem gerekirse çoğu zaman mutsuzum. Ve bununla mutluyum.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki yıllar sonra itiraf etti! Takipçisine verdiği olay yanıt şaşırttı! İlk kazandığı parayla…

Mükemmel olmak yerine çocuk olmayı, insani olmayı, sınırsız yaşamayı, saçmalamayı hak ettiğimi hisseden biri olmak istiyorum.

Londra’ya yerleşen Aleyna Tilki yıllar sonra itiraf etti! Takipçisine verdiği olay yanıt şaşırttı! İlk kazandığı parayla…

'HER ŞEY NORMAL'

Bu çocuk ne yaparsa yapsın hep parlayacak. Ama farklı şekillerde ve farklı renklerde. Hiçbir zaman en parlak olmak değil amacı. Sadece kendi gibi parlamak.

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