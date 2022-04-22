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Haberler Galeri Magazine bomba gibi düştü! Şarkıcı Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişiyle yeni samimi görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 08:24 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 08:32

Magazine bomba gibi düştü! Şarkıcı Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişiyle yeni samimi görüntüleri ortaya çıktı!

Konserlerinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan şarkıcı Gülşen, yine çok konuşulacak bir olaya imza atmıştı. Gülşen'in kucak dansı tepkilerin odağı olmuştu. Gülşen'in erkek bir seyircinin kucağına oturması, ve dans etmesi sosyal medyayı sallamıştı. Magazin gündemin son dakika düşen haber bomba etkisi yarattı. Gülşen 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile evlenmişti. Bir erkek çocuğu da bulunan Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişi ile yeni samimi görüntüsü ortaya çıktı. İşte magazin kulislerinde çalkalanan Gülşen'in Tolga Sezgin'in birlikte çekilmiş samimi karesi...

Magazine bomba gibi düştü! Şarkıcı Gülşen’in kucak dansı yaptığı kişiyle yeni samimi görüntüleri ortaya çıktı!

Magazin kulisleri bu haberle çalkalanıyor! Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu'nu aldatıyor mu?

Magazine bomba gibi düştü! Şarkıcı Gülşen’in kucak dansı yaptığı kişiyle yeni samimi görüntüleri ortaya çıktı!

Son dönemin kuşkusuz adından en çok söz ettiren isimlerinden Gülşen şimdi de aldatma iddiaları ile gündemde!

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Magazine bomba gibi düştü! Şarkıcı Gülşen’in kucak dansı yaptığı kişiyle yeni samimi görüntüleri ortaya çıktı!

Konserlerinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan şarkıcı Gülşen, yine çok konuşulacak bir olaya imza atmıştı.

Magazine bomba gibi düştü! Şarkıcı Gülşen’in kucak dansı yaptığı kişiyle yeni samimi görüntüleri ortaya çıktı!

Gülşen'in kucak dansı tepkilerin odağı olmuştu.

Magazine bomba gibi düştü! Şarkıcı Gülşen’in kucak dansı yaptığı kişiyle yeni samimi görüntüleri ortaya çıktı!

Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan görüntülerde, Gülşen'in erkek bir seyircinin kucağına oturması, ve dans etmesi sosyal medyayı sallamıştı.

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