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Haberler Galeri Masterchef Barbaros adeta eridi! Kaslı vücuduyla 'yok artık dedirtti! 'Kaybettiğiniz şefe dönün de bir bakın'
Giriş Tarihi: 09.11.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 13:06

Masterchef Barbaros adeta eridi! Kaslı vücuduyla 'yok artık dedirtti! 'Kaybettiğiniz şefe dönün de bir bakın'

MasterChef'e 2020'ye damga vuran yarışmacılardan olan Barbaros Yoloğlu, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Finale kadar geen Barbaros Yoloğlu, Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı. MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu yarışmadan sonra aldı yürüdü. Kendi restoranını işleten Barbaros Yoloğlu yemek akademisi de kurdu. Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun son haline "Kaybettiğiniz şefe dönün bir bakın" yorumları yapıldı. Masterchef Barbaros Yoloğlu'nun inanılmaz değişimi...

Masterchef Barbaros adeta eridi! Kaslı vücuduyla ’yok artık dedirtti! ’Kaybettiğiniz şefe dönün de bir bakın’

Masterchef ile adını geniş kitlelere duyuran Barbaros Yoloğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Masterchef yarışmasının 2020 finalistlerinden Barbaros Yoloğlu, değişimi ile görenleri şaşırttı. Fazla kilolarından kurtulan Yoloğlu, yeni halini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Barbaros Yoloğlu'nun değişimini görenler yaptıkları yorumlarla şaşkınlıklarını dile getiriyor.

Masterchef Barbaros adeta eridi! Kaslı vücuduyla ’yok artık dedirtti! ’Kaybettiğiniz şefe dönün de bir bakın’

MasterChef'e 2020 yılında katıldığı ilk günden itibaren, konuşmaları ve yemek yapma konusundaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbaros Yoloğlu, finale kadar gelmiş ama Masterchef şampiyonluğunu Serhat Doğramacı'ya kaptırmıştı.

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Masterchef Barbaros adeta eridi! Kaslı vücuduyla ’yok artık dedirtti! ’Kaybettiğiniz şefe dönün de bir bakın’

Şeflerin takdirini ve sempatisini kazanan ve programın en gözde isimlerinden biri olmayı başaran Barbaros Yoloğlu yarışmadan sonra aldı yürüdü.

Masterchef Barbaros adeta eridi! Kaslı vücuduyla ’yok artık dedirtti! ’Kaybettiğiniz şefe dönün de bir bakın’

Kendi restoranını işleten Barbaros Yoloğlu yemek akademisi de kurdu.

Masterchef Barbaros adeta eridi! Kaslı vücuduyla ’yok artık dedirtti! ’Kaybettiğiniz şefe dönün de bir bakın’

Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu son olarak Serhat Doğramacı'nın düğününde ortaya çıkmıştı.

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