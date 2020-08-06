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Haberler Galeri MasterChef yarışması ile sevilen Mehmet Şef'in kızı Sude'yi görenler hayran kaldı!! İşte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya...

yarışması ile sevilen 'in kızı Sude'yi görenler hayran kaldı!! İşte ünlü şef 'nın kızı ...

yeni sezon ile yine ilgi odağı olmayı başardı. Sevilerek izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden yani en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen başarılarla dolu. Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü olan Mehmet Şef, şimdilerde jüri olduğu MasterChef programında yarışmacılara kök söktürüyor. MasterChef'in Mehmet Şefi özel hayatında nasıl biri diye merak eden hayranlarını Mehmet Yalçınkaya'nın hesabında bir sürpriz karşıladı. MasterChef'in Mehmet Şef'ini kızı Sude ile gören hayranları fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Mehmet Şef'in.kızı güzelliği ile sosyal medyada olay oldu! İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 07:53 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 08:37
MasterChef yarışması ile sevilen Mehmet Şef'in kızı Sude'yi görenler hayran kaldı!! İşte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya...

yeni sezon ile yine ilgi odağı olmayı başardı. Sevilerek izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden yani en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen başarılarla dolu.

MasterChef yarışması ile sevilen Mehmet Şef'in kızı Sude'yi görenler hayran kaldı!! İşte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya...

Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü olan , şimdilerde jüri olduğu programında yarışmacılara kök söktürüyor. MasterChef'in Mehmet Şefi özel hayatında nasıl biri diye merak eden hayranlarını 'nın hesabında bir sürpriz karşıladı.

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MasterChef yarışması ile sevilen Mehmet Şef'in kızı Sude'yi görenler hayran kaldı!! İşte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya...

'in 'ini kızı Sude ile gören hayranları fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Karantina döneminde kızı Sude ile sık sık mutfağa giren Mehmet Şef bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmemişti. Mehmet Şef'in.kızı güzelliği ile olay oldu! İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

MasterChef yarışması ile sevilen Mehmet Şef'in kızı Sude'yi görenler hayran kaldı!! İşte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya...

EDHO'nun Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal son dönemin merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Beş yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti:

MasterChef yarışması ile sevilen Mehmet Şef'in kızı Sude'yi görenler hayran kaldı!! İşte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya...

"Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım...

MasterChef yarışması ile sevilen Mehmet Şef'in kızı Sude'yi görenler hayran kaldı!! İşte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya...

Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim'"demişti.

MasterChef yarışması ile sevilen Mehmet Şef'in kızı Sude'yi görenler hayran kaldı!! İşte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal ve eşi kızlarına Deniz adını verdi.

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