Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:43

'Mavişim' diye seviyor! Şarkıcı Zara'nın annesi güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı! Gören hayran kaldı!

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir. Son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiren şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen Zara takipçileri ile zaman zaman ailesini de paylaşıyor. Özellikle Zara'nın "mavişim" diye sevdiği annesi ile paylaşımları büyük beğeni topluyor. Zara son olarak annesinin doğum gününe özel nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. Zara'nın annesinin güzelliğine övgüler yağıyor. İşte Zara'nın annesi...