Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 15:21

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay… Hamileliğinde sona yaklaşan şarkıcıya yorum yağdı ‘Son günler yaklaştıkça güzelleşiyoruz’

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı polemik nedeniyle mahkemelik olan Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil ile olan davası süresinde kendisi hakkında yapılan 'hakaret' içeren videoların kaldırılması için hukuk mücadelesini kazanmıştı. Hamileliğinde sona yaklaşan şarkıcıya sosyal medyadan yorum yağdı 'Son günler yaklaştıkça güzelleşiyoruz'