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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay… Hamileliğinde sona yaklaşan şarkıcıya yorum yağdı ‘Son günler yaklaştıkça güzelleşiyoruz’
Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 15:21

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay… Hamileliğinde sona yaklaşan şarkıcıya yorum yağdı ‘Son günler yaklaştıkça güzelleşiyoruz’

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı polemik nedeniyle mahkemelik olan Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil ile olan davası süresinde kendisi hakkında yapılan 'hakaret' içeren videoların kaldırılması için hukuk mücadelesini kazanmıştı. Hamileliğinde sona yaklaşan şarkıcıya sosyal medyadan yorum yağdı 'Son günler yaklaştıkça güzelleşiyoruz'

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay… Hamileliğinde sona yaklaşan şarkıcıya yorum yağdı ‘Son günler yaklaştıkça güzelleşiyoruz’

Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil ile olan davası süresinde kendisi hakkında yapılan 'hakaret' içeren videoların kaldırılması için hukuk mücadelesini kazanmıştı. Hamileliğinde sona yaklaşan şarkıcıya sosyal medyadan yorum yağdı.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay… Hamileliğinde sona yaklaşan şarkıcıya yorum yağdı ‘Son günler yaklaştıkça güzelleşiyoruz’

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil ile olan davası süresinde kendisi hakkında yapılan 'hakaret' içeren videoların kaldırılması için hukuk mücadelesini kazandı.

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Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay… Hamileliğinde sona yaklaşan şarkıcıya yorum yağdı ‘Son günler yaklaştıkça güzelleşiyoruz’

Ece Ronay'ın avukatı Oğuzhan Yeni, "En kısa sürede videoların kaldırılmasını bekliyoruz eğer kalkmazsa tekrardan hukuki sürecimiz devam edecek" dedi.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay… Hamileliğinde sona yaklaşan şarkıcıya yorum yağdı ‘Son günler yaklaştıkça güzelleşiyoruz’

Tiktok fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay… Hamileliğinde sona yaklaşan şarkıcıya yorum yağdı ‘Son günler yaklaştıkça güzelleşiyoruz’

Bu süreçte ise Ronay'e birçok kişi destek olmuş bazı televizyon kanallarında ise genç fenomen hakkında 'hakaret' içeren açıklamalar yapıldı. O programların Youtube platformunda paylaşılması üzerine Ece Ronay, 'hakaret' içeren videoları kaldırmak için harekete geçti. Adana'da avukat Oğuzhan Yeni aracılığıyla Gaziantep 4.Sulh Ceza Hakimliği'ne Mart ayında dava açıldı. Geçen 13 Mayıs tarihinde ise davada karar çıktı ve mahkeme, 'hakaret' içeren videoların kaldırılmasına karar verdi.

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