Giriş Tarihi: 06.12.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 08:55

Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın ‘Kalbim Yaralı’ şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Kanser tedavisi görürken eşi onu terk etmişti…

Henüz 45 yaşındayken kanser hastalığına yenik düşen ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesi dinleyenleri hüzünlendiriyor. Kısa süren hayatına çok büyük başarılar sığdıran başarılı sanatçı Murat Göğebakan, ölüm yıl dönümünde unutulmaz şarkıları ile anılıyor. İlk kez 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan'ın hastalığı yeniden nüksetmiş, lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti. Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Murat Göğebakan'ın katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi ise hayranlarının hafızasına kazınmıştı. Murat Göğebakan sosyal medyada gündem oldu. Göğebakan'ın hayranları ünlü sanatçının 'Kalbim Yaralı' şarkısını sosyal medyadan hem paylaşıyor hem de ünlü sanatçıyı duygusal sözlerle anıyor…