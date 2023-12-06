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Haberler Galeri Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın ‘Kalbim Yaralı’ şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Kanser tedavisi görürken eşi onu terk etmişti…
Giriş Tarihi: 06.12.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 08:55

Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın ‘Kalbim Yaralı’ şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Kanser tedavisi görürken eşi onu terk etmişti…

Henüz 45 yaşındayken kanser hastalığına yenik düşen ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesi dinleyenleri hüzünlendiriyor. Kısa süren hayatına çok büyük başarılar sığdıran başarılı sanatçı Murat Göğebakan, ölüm yıl dönümünde unutulmaz şarkıları ile anılıyor. İlk kez 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan'ın hastalığı yeniden nüksetmiş, lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetmişti. Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Murat Göğebakan'ın katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi ise hayranlarının hafızasına kazınmıştı. Murat Göğebakan sosyal medyada gündem oldu. Göğebakan'ın hayranları ünlü sanatçının 'Kalbim Yaralı' şarkısını sosyal medyadan hem paylaşıyor hem de ünlü sanatçıyı duygusal sözlerle anıyor…

Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın ‘Kalbim Yaralı’ şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Kanser tedavisi görürken eşi onu terk etmişti…

Murat Göğebakan'ın yaşamını anlatan 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filmi 8 Aralık'ta vizyonda. Fragmanıyla seyircileri etkileyen film için özel bir soundtrack albüm de hazırlandı. Göğebakan'ın unutulmaz eserleri oyuncu Burak Sevinç tarafından tekrar yorumlandı.

Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın ‘Kalbim Yaralı’ şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Kanser tedavisi görürken eşi onu terk etmişti…

2014 yılında kanser nedeniyle hayata veda eden ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın hayatı beyaz perdeye taşındı. Yapımını Metronom Film Yapım ve CNS Productions'ın yapımcılığını ise Oğuz Sözen ve Serkan Günay'ın üstlendiği "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" 8 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

Filmde Göğebakan'ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, 'Ben Sana Aşık Oldum' ve 'Vurgunum' şarkılarıyla milyonlarla buluşması, seyircisine, oğluna ve eşine vedası anlatılıyor.

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Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın ‘Kalbim Yaralı’ şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Kanser tedavisi görürken eşi onu terk etmişti…

Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Murat Göğebakan, 2002 yılında "Ay Yüzlüm" şarkısıyla gündeme oturmuş ve hafızalara unutulmayacak şekilde kazınmıştı.

Murat Göğebakan ölüm yıl dönümünde bu görüntülerle anıldı! Kalbim Yaralı şarkısını gözyaşları içinde söylemişti | Video

Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın ‘Kalbim Yaralı’ şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Kanser tedavisi görürken eşi onu terk etmişti…

Ünlü şarkıcının yakın arkadaşı Murat Kekilli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla beğeni yağmuruna tutulurken "Gardaşım aramızdan ayrılmadın, her zaman kalbimizdesin. Sadece daha güzel bir mekana bizden önce gittin o kadar. Allah'ın rahmetine, peygamberin de şefaatine nail ol." ifadelerini kullanmıştı.

Merhum sanatçı Murat Göğebakan’ın ‘Kalbim Yaralı’ şarkısı sosyal medyada gündem oldu! Kanser tedavisi görürken eşi onu terk etmişti…

O dönemlerde şarkıcı olan Murat Kekilli'yle de yakın arkadaşlık kuran Göğebakan, eşinin kendisini aldatmasıyla birlikte kan kanserine yakalanmış ve hayatını 31 Temmuz 2014 günü kaybetmişti.

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