Merve Boluğur göğüs dekolteli mayosuyla dikkatleri üzerine çekti! Tüm gözler onun üstündeydi…

Karantina günlerinde sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Merve Boluğur tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde siyah bikinisiyle sahilde yaptığı dans çok konuşulmuştu. Merve Boluğur, sahilde görüntülendi. Kız arkadaşlarıyla güneşlenen Merve Boluğur'un, telefonunu elinden düşürmemesi dikkat çekti. Güzel oyuncu Merve Boluğur, cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Merve Boluğur, havuz başında verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı.