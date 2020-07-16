Merve Boluğur’un havuz başında siyah mayosuyla verdiği cesur poz çok konuşuldu! Güzelliğimin zekatını verdim

Karantina günlerinde sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Merve Boluğur tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde siyah bikinisiyle sahilde yaptığı dans çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Merve Boluğur, havuz başında verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı. Boluğur, fotoğrafına "Güzelliğimin zekatını verdim" notunu düştü. Genç oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. İşte Merve Boluğur'un havuz başında verdiği o cesur poz…