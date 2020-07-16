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’un başında siyah mayosuyla verdiği çok konuşuldu! "Güzelliğimin zekatını verdim"

Karantina günlerinde hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu sezonunu 'de açtı. Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde siyah bikinisiyle sahilde yaptığı çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncudan yeni bir geldi. Merve Boluğur, başında verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı. Boluğur, fotoğrafına "Güzelliğimin zekatını verdim" notunu düştü. Genç oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce geldi. İşte Merve Boluğur'un havuz başında verdiği o

Giriş Tarihi: 16.07.2020 06:27 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 06:34
Merve Boluğur’un havuz başında siyah mayosuyla verdiği cesur poz çok konuşuldu! Güzelliğimin zekatını verdim

Karantina günlerinde hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu sezonunu 'de açtı. Merve Boluğur'un geçtiğimiz günlerde siyah bikinisiyle sahilde yaptığı çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncudan yeni bir geldi. Merve Boluğur, başında verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı. Boluğur, fotoğrafına "Güzelliğimin zekatını verdim" notunu düştü. Genç oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce geldi. İşte Merve Boluğur'un havuz başında verdiği o

Merve Boluğur’un havuz başında siyah mayosuyla verdiği cesur poz çok konuşuldu! Güzelliğimin zekatını verdim

Sezonu 'de açan oyuncu , başında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Boluğur, fotoğrafına "Güzelliğimin zekatını verdim" notunu düştü

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Merve Boluğur’un havuz başında siyah mayosuyla verdiği cesur poz çok konuşuldu! Güzelliğimin zekatını verdim

Aylardır evinde karantinada olan oyuncu , normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Ege'de aldı.

Merve Boluğur’un havuz başında siyah mayosuyla verdiği cesur poz çok konuşuldu! Güzelliğimin zekatını verdim

Gün içerisinden vaktini nasıl değerlendirdiğini takipçileriyle de paylaşan Boluğur, güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Merve Boluğur’un havuz başında siyah mayosuyla verdiği cesur poz çok konuşuldu! Güzelliğimin zekatını verdim

"GÜZELLİĞİMİN ZEKATINI ÖDEDİM"

pozlarını hesabından yayınlayan 32 yaşındaki oyuncu, başında çekildiği kareye, "Güzelliğimin zekatını ödedim" notunu düştü.

Merve Boluğur’un havuz başında siyah mayosuyla verdiği cesur poz çok konuşuldu! Güzelliğimin zekatını verdim

"GELECEĞİME BAKIYORUM"

, bir başka paylaşımında ise, "Geleceğime bakıyorumdur" ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur’un havuz başında siyah mayosuyla verdiği cesur poz çok konuşuldu! Güzelliğimin zekatını verdim

Boluğur, geçtiğimiz günlerde siyah bikinisiyle plajda ettiği anları da yayınlamayı ihmal etmedi.

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