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Haberler Galeri Mevlüt Tezel: Bergen'in katili Halis Serbest sen önce şu iki soruya cevap ver...
Giriş Tarihi: 02.10.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 08:53

Mevlüt Tezel: Bergen'in katili Halis Serbest sen önce şu iki soruya cevap ver...

Bergen önce kezzaplı saldırıya uğradı, sonra eski eşi Halis Serbest tarafından öldürüldü. Cinayet anında Bergen'in yanında annesi Sabahat Çakır da vardı. Şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest'in geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında yayınlanan röportajında "Namus için cinayet işlenir. Bergen'i öldürdüğüm için pişman değilim..." demesinin Bergen'in ailesini de yıllar sonra yeniden dehşete düşürdüğünü GÜNAYDIN'dan İlker Gezici gerçekleştirdiği röportaj ile ortaya koydu. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel köşesine taşıdığı olayda "Serbest işlediği cinayeti "Pişman değilim" gibi pişkin pişkin açıklamalarda bulunarak uzun uzun anlatırken neden röportaj yapanlar müdahale edemedi" diye sorarak sitem etti. İşte Mevlüt Tezel'in yazısı...

MEVLÜT TEZEL
Mevlüt Tezel: Bergen’in katili Halis Serbest sen önce şu iki soruya cevap ver...

BERGEN'İN AİLESİ DE DEHŞETE DÜŞTÜ

Şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest'in bir TV kanalında yayınlanan röportajında "Namus için cinayet işlenir. Bergen'i öldürdüğüm için pişman değilim..." demesinin Bergen'in ailesini de dehşete düşürdüğünü GÜNAYDIN'da İlker Gezici'nin dünkü röportajından öğrendik.

Mevlüt Tezel: Bergen’in katili Halis Serbest sen önce şu iki soruya cevap ver...

İlker, güzel bir gazetecilik refleksi gösterip Bergen'in ablaları ve abisini yıllar sonra konuşturmayı başardı.

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Mevlüt Tezel: Bergen’in katili Halis Serbest sen önce şu iki soruya cevap ver...

Bergen'in ailesi "32 yıl sonra tekrar büyük bir şiddete maruz kaldık. Siz TV'ye çıkarıp katile mikrofon uzatır, sırtını sıvazlarsanız, bu ülkede daha çok kadın öldürülür" dedi. Bu sözlerin altına ben de imzamı atarım.

Mevlüt Tezel: Bergen’in katili Halis Serbest sen önce şu iki soruya cevap ver...

Gazetecilikte haber değeri varsa suçluyla da, katille de konuşulur. Ancak Serbest'le genelde magazinciler konuştu.

Mevlüt Tezel: Bergen’in katili Halis Serbest sen önce şu iki soruya cevap ver...

Cinayetin hukuki boyutu, katile verilen ödül gibi ceza, katilin daha önce işlediği suçları sormadılar.

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