Mevlüt Tezel: Bergen’in katili Halis Serbest sen önce şu iki soruya cevap ver...

Bergen önce kezzaplı saldırıya uğradı, sonra eski eşi Halis Serbest tarafından öldürüldü. Cinayet anında Bergen'in yanında annesi Sabahat Çakır da vardı. Şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest'in geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında yayınlanan röportajında "Namus için cinayet işlenir. Bergen'i öldürdüğüm için pişman değilim..." demesinin Bergen'in ailesini de yıllar sonra yeniden dehşete düşürdüğünü GÜNAYDIN'dan İlker Gezici gerçekleştirdiği röportaj ile ortaya koydu. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel köşesine taşıdığı olayda "Serbest işlediği cinayeti "Pişman değilim" gibi pişkin pişkin açıklamalarda bulunarak uzun uzun anlatırken neden röportaj yapanlar müdahale edemedi" diye sorarak sitem etti. İşte Mevlüt Tezel'in yazısı...