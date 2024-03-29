Mutfak Bahane cuma finaline sevilen sunucu Nur Viral damga vurdu!

YARI FİNAL ŞAMPİYONUN BELİRLENMESİNE BİR HAFTA KALA YARIŞMAYA KİM VEDA ETTİ?

Her bir puanın önemi biraz daha artarken gelinler arasındaki rekabet kızıştı

Final günü bir anda stüdyodan çıkan Buse ve Metehan çifti mi yoksa düşük puan alan Gülay ve Levent çift mi elendi? Yarışmaya kimlerin veda edeceği ise pazartesi günkü yeni bölümde açıklanacak.