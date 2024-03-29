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Haberler Galeri Mutfak Bahane cuma finaline sevilen sunucu Nur Viral damga vurdu!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 16:19

Mutfak Bahane cuma finaline sevilen sunucu Nur Viral damga vurdu!

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Mutfak Bahane cuma finaline sevilen sunucu Nur Viral damga vurdu!

Sevilen sunucu Nur Viral final gününde gelinler ve kayınvalideleri teftiş etti. Puanlama sırasında yaptığı yorumlar ile beğeni toplayan sunucu herkese adil bir puanlama yaptı. Sevilen sunucu gelinlerinin gençliğini kıskanan kayınvalideler içinde güzellik sırları vermeyi ihmal etmedi.

Mutfak Bahane cuma finaline sevilen sunucu Nur Viral damga vurdu!

1 MİLYON 100 BİN TL'LİK DÜĞÜN

Buse ve Metehan'ın lüks düğünleri günlerdir herkesin merak konusuydu.

Gelinlik ve düğün masrafları dudak uçuklatan düğünün görüntüleri merakla izlendi. Dillere destan düğünün görüntüleri herkesi şaşırttı. Yüksek bütçeli düğünü beğenmeyen gelinler Buse'yi kızdırdı.

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Mutfak Bahane cuma finaline sevilen sunucu Nur Viral damga vurdu!

SEDA'NIN HİKAYESİ HERKESİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Fenomen gelin annesizliğinin açtığı yaraları dile getirirken gözyaşlarını tutamadı. Doğum yaptığı sırada annesini ne kadar özlediğini anlatan Seda herkesi üzdü.

Mutfak Bahane cuma finaline sevilen sunucu Nur Viral damga vurdu!

YARI FİNAL ŞAMPİYONUN BELİRLENMESİNE BİR HAFTA KALA YARIŞMAYA KİM VEDA ETTİ?

Her bir puanın önemi biraz daha artarken gelinler arasındaki rekabet kızıştı

Final günü bir anda stüdyodan çıkan Buse ve Metehan çifti mi yoksa düşük puan alan Gülay ve Levent çift mi elendi? Yarışmaya kimlerin veda edeceği ise pazartesi günkü yeni bölümde açıklanacak.

Mutfak Bahane cuma finaline sevilen sunucu Nur Viral damga vurdu!
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