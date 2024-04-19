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Haberler Galeri Mutfak Bahane final gününe sevilen oyuncu Özlem Balcı damga vurdu
Giriş Tarihi: 19.04.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 16:09

Mutfak Bahane final gününe sevilen oyuncu Özlem Balcı damga vurdu

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Mutfak Bahane final gününe sevilen oyuncu Özlem Balcı damga vurdu

Final günü, Özlem Balcı'nın yer sofrasında açtığı gözlemeler ile başladı. Şalvarı ve yazması ile stüdyoya gelen oyuncu, gözlemeler yapıp afiyetle yedi.

Mutfak Bahane final gününe sevilen oyuncu Özlem Balcı damga vurdu

İstanbul'dan uzaklaşıp, Fethiye'de bir köye taşınan ve kendine orada bir hayat kuran Özlem Balcı, doğa ile iç içe yaşadığı görüntüleri ilk defa paylaştı.

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Mutfak Bahane final gününe sevilen oyuncu Özlem Balcı damga vurdu

EKSİK TABAKLARIN GİZEMİ NE?

Tadım ve puanlamayı yapacak olan oyuncu özlem balcı, eksik tabaklar yüzünden şaşkına döndü.

Mutfak Bahane final gününe sevilen oyuncu Özlem Balcı damga vurdu

Tabakların gizemi açığa çıktığında ise, herkes şok oldu.

Mutfak Bahane final gününe sevilen oyuncu Özlem Balcı damga vurdu

İştahlı bir şekilde bütün patates kızartmalarını yemeğin üstünden toplayıp yiyen, özlem balcı hem güldürdü, hem şaşırttı.

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