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Haberler Galeri Mutfak Bahane final gününe sevilen sanatçı Gülşah Buzlu damga vurdu
Giriş Tarihi: 03.05.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 16:31

Mutfak Bahane final gününe sevilen sanatçı Gülşah Buzlu damga vurdu

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Mutfak Bahane final gününe sevilen sanatçı Gülşah Buzlu damga vurdu

Sevilen parçaları ile gelin ve kayınvalideleri coşturan sanatçı, yaptığı iddialı tadımla 15 bileziği kazanacak kişiyi belirledi.

Mutfak Bahane final gününe sevilen sanatçı Gülşah Buzlu damga vurdu

MUTFAK BAHANE FİNAL GÜNÜNE GÜLŞAH BUZLU DAMGA VURDU

Mutfakları teftiş eden Gülşah Buzlu, gelinlere önemli püf noktaları ile destek oldu. Kayınvalidelerin dertlerini dinleyen sanatçı hem güldü hem güldürdü.

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Mutfak Bahane final gününe sevilen sanatçı Gülşah Buzlu damga vurdu

MUTFAK BAHANE'DE FİNAL GÜNÜ YAŞANANLAR HERKESİ ŞOK ETTİ

Heyecanla eşine yemeği tarif eden, Beyhan'ın başına gelenler herkesi şaşırttı.

Mutfak Bahane final gününe sevilen sanatçı Gülşah Buzlu damga vurdu

Eşi Okan tarafından, mutfak dolabına kapatılan gelin ne yapacağını şaşırdı. Mutfak dolabına kapatılmak bile, Beyhan'ı susturmaya yetmedi. Tarifleri oradan vermeye devam eden gelin, herkesi güldürdü.

Mutfak Bahane final gününe sevilen sanatçı Gülşah Buzlu damga vurdu

GÖZYAŞININ ARDINDAN GELEN MUTLU HABER

Tadım öncesi ağlayan gamze açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Akın'a müjde vererek, üçüncü bebeğini beklediğini açıklayan gamze, mutluluk gözyaşları döktü.

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