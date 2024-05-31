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Haberler Galeri Mutfak Bahane haftanın finali
Giriş Tarihi: 31.05.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 16:14

Mutfak Bahane haftanın finali

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Mutfak Bahane haftanın finali

CUMA FİNALİNDE BÜYÜK GERGİNLİK

Fenomen kayınvalide Medine Hanım final gününe damga vurdu. Gelininin telefonunu karıştıran kayınvalide oğlunun kartından yapılan harcamaları görünce ortalığı ayağa kaldırdı.

Mutfak Bahane haftanın finali

"Benim paralarımı siz harcayamazsınız'' diyen Medine Hanım dünürü ve gelini ile büyük bir gerginlik yaşadı.

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Mutfak Bahane haftanın finali

FİNAL GÜNÜ ŞOK AYRILIK

Sözlü çift Cansu ve Mehmet'in final günü yaşadığı gerginlik ayrılık ile sonuçlandı. Yüzüğü atarak stüdyodan çıkan Cansu'nun arkasından gülme krizine giren kayınvalide Medine Hanım ise tepki topladı.

Mutfak Bahane haftanın finali

15 BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLUYOR?

Haftalık toplam puanları ile Beyhan ve Okan çifti 15 bileziğin sahibi oldu.

Mutfak Bahane haftanın finali

İki elti eleme potasında karşı karşıya geldi.

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