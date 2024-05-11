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Haberler Galeri Mutfak Bahane haftanın finaline sevilen sanatçı Mehtap Yılmaz damga vurdu
Giriş Tarihi: 11.05.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 12:27

Mutfak Bahane haftanın finaline sevilen sanatçı Mehtap Yılmaz damga vurdu

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Mutfak Bahane haftanın finaline sevilen sanatçı Mehtap Yılmaz damga vurdu

Final günü sevilen sanatçı Mehtap Yılmaz hem sesi hem de tadımı ile Mutfak Bahane'ye konuk oldu. Fenomen çift Ebru ve Ziya'nın hayat hikayesine kayıtsız kalamayan ünlü sanatçı onların derdine ortak oldu.

Mutfak Bahane haftanın finaline sevilen sanatçı Mehtap Yılmaz damga vurdu

MEDİNE HANIM'DAN BÜYÜK HAYAT DERSİ

Fenomen ikiz yarışmacılar Ziya ve Mehmet günlerdir herkesi şaşırtmaya devam ediyordu. İkiz kardeşlerin ortaya çıkan hayat hikayesi ise herkesi şok etti.

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Mutfak Bahane haftanın finaline sevilen sanatçı Mehtap Yılmaz damga vurdu

Bebeklik dönemlerinde anneleri tarafından terk edilen kardeşlere Medine Hanım'ın annelik yaptığı ortaya çıktı.

Mutfak Bahane haftanın finaline sevilen sanatçı Mehtap Yılmaz damga vurdu

"Benim beş kızım var Ziya ve Mehmet de benim çocuklarım'' diyen Medine Hanım herkesi gözyaşlarına boğdu. Başkasının evlatlarına annelik yapan Medine Hanım herkesin takdirini topladı

Mutfak Bahane haftanın finaline sevilen sanatçı Mehtap Yılmaz damga vurdu

MUTFAK BAHANE'DE BİR İLK

Final günü büyük sürprizler ile başlamıştı ama en büyük sürpriz haftanın finalindeki puanlama sonrası ortaya çıktı.

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