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Haberler Galeri Mutfak Bahane’de sezon finali heyecanı!
Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 10:33

Mutfak Bahane’de sezon finali heyecanı!

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Mutfak Bahane’de sezon finali heyecanı!

Mutfak Bahane'de haftalardır yarışan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan fenomen gelin Gönül'ün finale üç gün kala yarışmadan diskalifiye olması bütün dengeleri değiştirmişti.

Mutfak Bahane’de sezon finali heyecanı!

Ancak gelinler arasında yaşanan kıyasıya mücadele son gün de dur durak bilmedi.

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Mutfak Bahane’de sezon finali heyecanı!

Büyük sezon şampiyonu ve bileziklerin sahibi kim olacak sorusu gerginliği ve heyecanı son gün zirveye taşıdı

Mutfak Bahane’de sezon finali heyecanı!

Efsane sezon finalinde şampiyon kim oldu?

Bütün sezon yaşanan birbirinden çarpıcı anlara yer verilen sezon finalinde şampiyonlar için nefesler tutuldu.

Mutfak Bahane’de sezon finali heyecanı!

Büyük sezon finali şampiyonları Zeynep, Banu ve kayınvalideleri Türkan Hanım ile Tuğçe, Nuriye ve kayınvalideleri Gülhan Hanım oldular.

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