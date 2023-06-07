Giriş Tarihi: 07.06.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 13:22

Neslihan Atagül tatile kiminle gitti? "Boşanma yakın" İhanet dedikodularına kulak tıkamıştı...

Magazin gündeminin gözde çifti Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında evlenmişti. 30 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun şok görüntülerinin ardından çıkan "Eşinin başka kadınla ilişkisini bildiği halde susuyor dedikodularına kulak tıkamıştı... Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntülerinin ardından eşine sahip çıkan Neslihan Atagül, iddiaya göre geçtiğimiz gece bir mekanda gözyaşlarına boğulmuştu. Güzel oyuncu, öfkeli bir şekilde evlilik alyansını da yere fırlatmıştı. İddiaların ardından Atagül "Yazılanlar, çizilenler doğru değil. Biz gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde" demişti. Son olarak Atagül, kafasını toplamak için Seyşeller'de tatil yapmaya gitti. Ardı ardına pozlarını yayınlayan Atagül'e takipçilerinden yorum yağdı. Peki Neslihan Atagül tatile kiminle gitti?