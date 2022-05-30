Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Nihal Candan çıplak vücuduna çanta giydiği küvet pozu ile Aleyna Tilki'ye göndermede bulundu! Aleyna Tilki’nin sütyensiz çanta pozu taklit çıktı!
Giriş Tarihi: 30.05.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 15:16

Nihal Candan çıplak vücuduna çanta giydiği küvet pozu ile Aleyna Tilki'ye göndermede bulundu! Aleyna Tilki’nin sütyensiz çanta pozu taklit çıktı!

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla küçük yaşta şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aleyna Tilki, açıklamalarıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Her yaptığı ile magazin gündeminde olay olan Aleyna Tilki 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram'dan hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla ilgi odağı olmaya devam ederken son olarak sütyen yerine taktığı pembe çantasıyla sosyal medyayı sallamıştı. Aleyna Tilki'nin çantayı sütyen gibi önüne koyarak verdiği poz çok konuşulurken stil yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan'dan "Benzer işler" paylaşımı geldi. Daha önce çıplak vücuduna taktığı çantalarla küvet pozu verdiğini hatılatan Nihal Candan, Aleyna Tilki'ye taklitçi göndermesinde bulundu. İşte Nihal Candan'ın çantalı küvet pozu...

Nihal Candan çıplak vücuduna çanta giydiği küvet pozu ile Aleyna Tilki’ye göndermede bulundu! Aleyna Tilki’nin sütyensiz çanta pozu taklit çıktı!

2016'da Emrah Karaduman'ın 'Cevapsız Çınlama' parçasıyla rekor kıran, 2017'de ilk solo şarkısı 'Sen Olsan Bari'yi yayımlayan, müzik dünyasında son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki, şimdilerde cüretkar pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Aleyna Tilki'nin son olarak pembe çantasıyla verdiği üstsüz pozu sosyal medyayı sallamıştı. Aleyna Tilki'nin çok konuşulan pozunu meğer ilk Nihal Candan vermiş...

Nihal Candan çıplak vücuduna çanta giydiği küvet pozu ile Aleyna Tilki’ye göndermede bulundu! Aleyna Tilki’nin sütyensiz çanta pozu taklit çıktı!

Yaptığı her paylaşımla sık sık gündem olan Aleyna Tilki, son gönderisi takipçilerini şaşırttı. Tilki, bu kez üstsüz halleriyle şok etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nihal Candan çıplak vücuduna çanta giydiği küvet pozu ile Aleyna Tilki’ye göndermede bulundu! Aleyna Tilki’nin sütyensiz çanta pozu taklit çıktı!

Genç popçu son olarak hastanede bile boynundan çıkartmadığı çantasını sütyen gibi kullandı. Bu poz, genç ismi yine magazinin gündemine getirdi.

Nihal Candan çıplak vücuduna çanta giydiği küvet pozu ile Aleyna Tilki’ye göndermede bulundu! Aleyna Tilki’nin sütyensiz çanta pozu taklit çıktı!

Instagram'dan hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla ilgi odağı olmaya devam ederken son olarak sütyen yerine taktığı pembe çantasıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Nihal Candan çıplak vücuduna çanta giydiği küvet pozu ile Aleyna Tilki’ye göndermede bulundu! Aleyna Tilki’nin sütyensiz çanta pozu taklit çıktı!

Aleyna Tilki'nin çantayı sütyen gibi önüne koyarak verdiği poz çok konuşulurken stil yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan'dan "Benzer işler" paylaşımı geldi.

SON DAKİKA