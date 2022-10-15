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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay'a ikizi kadar benzeyen ablasını görenlerin nutku tutuldu! Neredeyse hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay'ın ablası...
Giriş Tarihi: 15.10.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 11:01

Nurgül Yeşilçay'a ikizi kadar benzeyen ablasını görenlerin nutku tutuldu! Neredeyse hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay'ın ablası...

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay tatil pozları ile yaza damga vurmuştu. Tatil dönüşü birçok gecede boy gösteren Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak zayıflama sırrı ile gündeme gelmişti. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay'ın kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Hacer Yeşilçay'ı görenlerin nutku tutuldu! İşte güzelliği dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın ablası...

Nurgül Yeşilçay’a ikizi kadar benzeyen ablasını görenlerin nutku tutuldu! Neredeyse hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay’ın ablası...

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay tatil pozları ile yaza damga vurmuştu. Tatil dönüşü birçok gecede boy gösteren Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bırakmıştı.

Nurgül Yeşilçay’a ikizi kadar benzeyen ablasını görenlerin nutku tutuldu! Neredeyse hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay’ın ablası...

Nurgül Yeşilçay son olarak merak edilen zayıflama sırrını açıklamıştı.

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Nurgül Yeşilçay’a ikizi kadar benzeyen ablasını görenlerin nutku tutuldu! Neredeyse hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay’ın ablası...

Nurgül Yeşilçay, nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı:

Nurgül Yeşilçay’a ikizi kadar benzeyen ablasını görenlerin nutku tutuldu! Neredeyse hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay’ın ablası...

"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."

Nurgül Yeşilçay’a ikizi kadar benzeyen ablasını görenlerin nutku tutuldu! Neredeyse hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay’ın ablası...

Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay özel hayatı ile de merak uyandırıyor.

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