Nurgül Yeşilçay’a ikizi kadar benzeyen ablasını görenlerin nutku tutuldu! Neredeyse hangisi Nurgül bilemediler! İşte Nurgül Yeşilçay’ın ablası...

"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."