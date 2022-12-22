Giriş Tarihi: 22.12.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 07:15

Nurgül Yeşilçay'ın ablasını görenin nutku tutuldu! Neredeyse hangisi Nurgül bilemediler!

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay tatil pozları ile yaza damga vurmuştu. Tatil dönüşü birçok gecede boy gösteren Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak zayıflama sırrı ile gündeme gelmişti. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay'ın kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Hacer Yeşilçay'ı görenlerin nutku tutuldu! Nurgül Yeşilçay'ın ablası ile benzerliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte güzelliği dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçayı..