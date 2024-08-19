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Haberler Galeri Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş’la yeniden mi evleniyor? Okan Buruk eski eşinin doğum gününde…
Giriş Tarihi: 19.08.2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 23:32

Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş’la yeniden mi evleniyor? Okan Buruk eski eşinin doğum gününde…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un adı geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Hadise'yle anıldı. 17 yıllık eşi Nihan Akkuş'tan boşanan Okan Buruk'un Hadise'yle aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini hareketlendirdi. Ünlü teknik adam, bugün eski eşi Nihan Akkuş'un doğum gününe katıldı! Eski çift hakkında ortaya şaşırtıcı bir iddia atıldı. Okan Buruk 6 ay önce boşandığı eski eşi Nihan Akkuş'la yeniden mi evleniyor?

Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş’la yeniden mi evleniyor? Okan Buruk eski eşinin doğum gününde…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 2007 yılında hayatını birleştirdiği Nihan Akkuş'tan geçen şubat ayında boşandı. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bu kez Hadise ile gündem oldu.

Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş’la yeniden mi evleniyor? Okan Buruk eski eşinin doğum gününde…

İkilinin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide baş başa sohbet etmesinin, aşk haberlerinin çıkmasına sebep olduğu iddia edilmişti.

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Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş’la yeniden mi evleniyor? Okan Buruk eski eşinin doğum gününde…

AKILLARI KARIŞTIRAN HAMLE!

Ancak bu iddialardan sonra bugün akılları karıştıran bir hamle geldi.

Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş’la yeniden mi evleniyor? Okan Buruk eski eşinin doğum gününde…

ESKİ EŞİN DOĞUM GÜNÜNE KATILDI

Okan Buruk, 6 ay önce boşandığı Nihan Akkuş'un doğum gününe katıldı. Çiftin oldukça samimi olduğu da gözlerden kaçmadı.

Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş’la yeniden mi evleniyor? Okan Buruk eski eşinin doğum gününde…

YENİDEN Mİ EVLENİYORLAR?

Ortaya atılan iddialara göre çiftin barıştığı, yakında yeniden nikah masasına oturacağı öne sürüldü.

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