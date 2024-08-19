Giriş Tarihi: 19.08.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
23:32
Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş’la yeniden mi evleniyor? Okan Buruk eski eşinin doğum gününde…
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un adı geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Hadise'yle anıldı. 17 yıllık eşi Nihan Akkuş'tan boşanan Okan Buruk'un Hadise'yle aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini hareketlendirdi. Ünlü teknik adam, bugün eski eşi Nihan Akkuş'un doğum gününe katıldı! Eski çift hakkında ortaya şaşırtıcı bir iddia atıldı. Okan Buruk 6 ay önce boşandığı eski eşi Nihan Akkuş'la yeniden mi evleniyor?