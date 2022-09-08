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Haberler Galeri Oyuncu Burcu Özberk de tam bir estetik harikası çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı!
Giriş Tarihi: 08.09.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 07:36

Oyuncu Burcu Özberk de tam bir estetik harikası çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı!

Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.3 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor. Son olarak Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Burcu Özberk siyah şıklığı ile kırmızı halıya damga vurdu. Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise hayranlarını oldukça şaşırttı. Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...

Oyuncu Burcu Özberk de tam bir estetik harikası çıktı! Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı!

Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Burcu Özberk siyah şıklığı ile kırmızı halıya damga vurdu.

Oyuncu Burcu Özberk de tam bir estetik harikası çıktı! Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı!

Meslektaşları Gökçe Bahadır ve Salih Bademci ile katıldığı törende güzelliğini konuşturan Burcu Özber'e övgüler yağdı.

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Oyuncu Burcu Özberk de tam bir estetik harikası çıktı! Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı!

Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden.

Oyuncu Burcu Özberk de tam bir estetik harikası çıktı! Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı!

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.3 milyon kişi takip ediyor.

Oyuncu Burcu Özberk de tam bir estetik harikası çıktı! Burcu Özberk’i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı!

Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor.

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