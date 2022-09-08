Giriş Tarihi: 08.09.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 07:36

Oyuncu Burcu Özberk de tam bir estetik harikası çıktı! Burcu Özberk'i doğal güzel zannedenler bu fotoğrafla yıkıldı!

Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.3 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor. Son olarak Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Burcu Özberk siyah şıklığı ile kırmızı halıya damga vurdu. Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk'in ortaya çıkan estetiksiz halleri ise hayranlarını oldukça şaşırttı. Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...