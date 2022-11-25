Giriş Tarihi: 25.11.2022 06:19
Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
06:22
Oyuncu Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz boşanma kararı almıştı! Mutlu haber geldi!
Beyazperdede canlandırdığı 'Oflu Hoca' karakteriyle tanınan Çetin Altay, 3 yıllık nişanlısı Gamze Kaçmaz'la 2017 yılında dünya evine girmişti. 5 yıldır evli olan ve bir kız çocukları bulunan çiftten üzücü haber gelmişti. Çift, anlaşmalı olarak boşanma davası açmış, sonra da terapiste gitme kararı almışlardı. Evliliklerinde kriz yaşayan ikiliden mutlu haber geldi.