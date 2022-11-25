Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz boşanma kararı almıştı! Mutlu haber geldi!
Giriş Tarihi: 25.11.2022 06:19 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 06:22

Oyuncu Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz boşanma kararı almıştı! Mutlu haber geldi!

Beyazperdede canlandırdığı 'Oflu Hoca' karakteriyle tanınan Çetin Altay, 3 yıllık nişanlısı Gamze Kaçmaz'la 2017 yılında dünya evine girmişti. 5 yıldır evli olan ve bir kız çocukları bulunan çiftten üzücü haber gelmişti. Çift, anlaşmalı olarak boşanma davası açmış, sonra da terapiste gitme kararı almışlardı. Evliliklerinde kriz yaşayan ikiliden mutlu haber geldi.

Oyuncu Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz boşanma kararı almıştı! Mutlu haber geldi!

Oflu Hoca lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay, 2017 yılında Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz boşanma kararı almıştı! Mutlu haber geldi!

5 yıldır evli olan çifttin Meryem Mila adında bir kızları bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz boşanma kararı almıştı! Mutlu haber geldi!

Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz'dan üzücü haber gelmişti. Çift, anlaşmalı olarak boşanma davası açmış, sonra da terapiste gitme kararı almışlardı.

Oyuncu Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz boşanma kararı almıştı! Mutlu haber geldi!

Evliliklerinde krizi atlatan ikiliden mutlu haber geldi.

Oyuncu Çetin Altay ve Gamze Kaçmaz boşanma kararı almıştı! Mutlu haber geldi!

Sıkıntılı günleri geride bırakan Altay ve Kaçmaz boşanma davasından vazgeçti. Tarafların feragat etmesiyle birlikte boşanma davası da düştü.

SON DAKİKA