Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 09:26

Oyuncu Ferdi Sancar depremzedeler için sahip olduğu tek şeyi bağışladı! "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de..."

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler nedeniyle binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz arama çalışmalarının hala devam ettiği afet bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım yağıyor. Ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı. Bunlardan biri de Gönül Dağı dizisinin Sefer'i Ferdi Sancar...Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'na katılan Gönül Dağı dizisinin Sefer'i hareketiyle sosyal medyada gündem oldu.