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Haberler Galeri Oyuncu Ferdi Sancar depremzedeler için sahip olduğu tek şeyi bağışladı! "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de..."
Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 09:26

Oyuncu Ferdi Sancar depremzedeler için sahip olduğu tek şeyi bağışladı! "Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de..."

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler nedeniyle binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz arama çalışmalarının hala devam ettiği afet bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım yağıyor. Ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı. Bunlardan biri de Gönül Dağı dizisinin Sefer'i Ferdi Sancar...Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'na katılan Gönül Dağı dizisinin Sefer'i hareketiyle sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Ferdi Sancar depremzedeler için sahip olduğu tek şeyi bağışladı! Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de...

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı.

Oyuncu Ferdi Sancar depremzedeler için sahip olduğu tek şeyi bağışladı! Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de...

Asrın deprem felaketinin yaralarını sarmak için önceki akşam düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına katılan oyuncu Ferdi Sancar, depremzedeler için alkışlanacak bir harekette bulundu.

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Oyuncu Ferdi Sancar depremzedeler için sahip olduğu tek şeyi bağışladı! Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de...

Pelin Çift oyuncu Ferdi Sancar'ın 98 model bir arabası olduğunu ve bunu satarak parasını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Ardından Ferdi Sancar şu ifadeleri kulkandı;

Oyuncu Ferdi Sancar depremzedeler için sahip olduğu tek şeyi bağışladı! Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de...

"Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de tek sahip olduğum şeyi burada depremzede kardeşlerime bağışlıyorum. Küçük bir masrafı var ben onu yaptırıp öyle satacağım."

Oyuncu Ferdi Sancar depremzedeler için sahip olduğu tek şeyi bağışladı! Çocuklar kumbarasını bozdururken ben de...

Ünlü şarkıcı Hadise, Türkiye'de gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen iki depremin ardından depremzedeler için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, Hollanda'da başlatılan kampanyaya destek verdi.

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