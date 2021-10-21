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Haberler Galeri Özçivit ailesi alışverişte! Minik Karan yine annesi Fahriye Evcen ve babası Burak Özçivit'ten rol çaldı!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 11:07

Özçivit ailesi alışverişte! Minik Karan yine annesi Fahriye Evcen ve babası Burak Özçivit'ten rol çaldı!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti oğulları Karan'ın da üzerine titriyor. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit sevimli halleriyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak annesi ile reklam filminde yer alan Karan Özçivit karizması ile de daha şimdiden babası Burak Özçivit'in tahtına aday gösteriliyor. ATV dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile önceki gün İstinyePark'taydı. Alışveriş turunun ardından gazetecileri karşılarında gören çift, "Kolay gelsin" diyerek gezintiye devam etti. Karan sevimli halleri ile anne-babasından rol çaldı.

Özçivit ailesi alışverişte! Minik Karan yine annesi Fahriye Evcen ve babası Burak Özçivit’ten rol çaldı!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden.

Özçivit ailesi alışverişte! Minik Karan yine annesi Fahriye Evcen ve babası Burak Özçivit’ten rol çaldı!

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti oğulları Karan'ın da üzerine titriyor.

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Özçivit ailesi alışverişte! Minik Karan yine annesi Fahriye Evcen ve babası Burak Özçivit’ten rol çaldı!

Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit sevimli halleriyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Özçivit ailesi alışverişte! Minik Karan yine annesi Fahriye Evcen ve babası Burak Özçivit’ten rol çaldı!

Son olarak annesi ile reklam filminde yer alan Karan Özçivit karizması ile de daha şimdiden babası Burak Özçivit'in tahtına aday gösteriliyor.

Özçivit ailesi alışverişte! Minik Karan yine annesi Fahriye Evcen ve babası Burak Özçivit’ten rol çaldı!

ATV dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile önceki gün İstinyePark'taydı. Alışveriş turunun ardından gazetecileri karşılarında gören çift, "Kolay gelsin" diyerek gezintiye devam etti.

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