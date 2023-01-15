Özyağcılar çiftinin tadilat çilesi! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar 80 bin lirasını kaptırdı!

Ünlü sanatçı Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar, evlerindeki tadilat için anlaştıkları tadilatçıya parayı kaptırdı. Özyağcılar çiftinin polis merkezine giderek ihbarda bulunduğu usta Yılmaz K. ise "Eşim hastalandı" diyerek kendisini savundu.

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'deki evlerinde tadilat yapmak isteyen ünlü çift, eskiden çalıştıkları yapı ustası Yılmaz K. ile iletişime geçti. Ünlü sanatçı ustayla boya, badana ve tamirat işlemleri için 90 bin liraya anlaştı. İşe başlamak üzere 60 bin lira gönderdiği 46 yaşındaki Yılmaz K., bir süre sonra alınacak malzemeler için 20 bin lira daha talep etti. İstek üzerine genç adamın banka hesabına paraları gönderen ünlü sanatçı, bir süre sonra genç adamı arasa da ulaşamadı.