Paparazilerden kaçarken öldü denmişti... Prenses Diana ile ilgili yıllar sonra gelen itiraf yaşananları açıklar nitelikte!

1981 yılında Galler Prensi Charles ile evlenen Prenses Diana evliliği, hayatı ve ölümü ile tüm dünyanın merak ettiği önemli isimlerindendi. Lady Diana'nın ölümünün üstünden yıllar geçti ama üzerindeki sis perdesi hala tam olarak aydınlatılamadı. Lady Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayımlanmıştı. Yıllar sonra Prens Charles ve Prenses Diana'nın düğünlerinden hemen önce BBC sunucusu Angela Rippon verdikleri röportajla ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Angela Rippo'nun yıllar sonra gelen bu itirafları yaşananları açıklar türden oldu. İşte Lady Diana hakkında yıllar sonra gelen gündeme bomba gibi düşen o itiraflar...