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Paparazilerden kaçarken öldü denmişti... ile ilgili yıllar sonra gelen itiraf yaşananları açıklar nitelikte!

1981 yılında Galler Prensi Charles ile evlenen evliliği, hayatı ve ölümü ile tüm dünyanın merak ettiği önemli isimlerindendi. 'nın ölümünün üstünden yıllar geçti ama üzerindeki sis perdesi hala tam olarak aydınlatılamadı. Lady Diana, 31 Ağustos 1997'de 'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayımlanmıştı. Yıllar sonra ve Prenses Diana'nın düğünlerinden hemen önce BBC sunucusu Angela Rippon verdikleri röportajla ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Angela Rippo'nun yıllar sonra gelen bu itirafları yaşananları açıklar türden oldu. İşte Lady Diana hakkında yıllar sonra gelen gündeme bomba gibi düşen o itiraflar...

Giriş Tarihi: 11.08.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.08.2019 11:53
Paparazilerden kaçarken öldü denmişti... Prenses Diana ile ilgili yıllar sonra gelen itiraf yaşananları açıklar nitelikte!

1981 yılında Galler Prensi Charles ile evlenen evliliği, hayatı ve ölümü ile tüm dünyanın merak ettiği önemli isimlerindendi. 'nın ölümünün üstünden yıllar geçti ama üzerindeki sis perdesi hala tam olarak aydınlatılamadı. Lady Diana, 31 Ağustos 1997'de 'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayımlanmıştı. Yıllar sonra ve Prenses Diana'nın düğünlerinden hemen önce BBC sunucusu Angela Rippon verdikleri röportajla ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Angela Rippo'nun yıllar sonra gelen bu itirafları yaşananları açıklar türden oldu. İşte Lady Diana hakkında yıllar sonra gelen gündeme bomba gibi düşen o itiraflar...

Paparazilerden kaçarken öldü denmişti... Prenses Diana ile ilgili yıllar sonra gelen itiraf yaşananları açıklar nitelikte!

1981 yılında Galler Prensi Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor ile evlenen ve 15 yıl sonra boşanan Prenses Dianahakkında yıllar sonra gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü.

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Paparazilerden kaçarken öldü denmişti... Prenses Diana ile ilgili yıllar sonra gelen itiraf yaşananları açıklar nitelikte!

ve , 1981'de tüm dünyada canlı yayımlanan görkemli düğünle evlenmiş ve 1996'da boşanmışlardı.

Paparazilerden kaçarken öldü denmişti... Prenses Diana ile ilgili yıllar sonra gelen itiraf yaşananları açıklar nitelikte!

Diana, 31 Ağustos 1997'de 'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayımlanmıştı.

Paparazilerden kaçarken öldü denmişti... Prenses Diana ile ilgili yıllar sonra gelen itiraf yaşananları açıklar nitelikte!

ve 'nın 29 Temmuz 1981'deki görkemli düğün töreninden önce ikili, BBC sunucusu Angela Rippon'un programına konuk olmuştu.

Paparazilerden kaçarken öldü denmişti... Prenses Diana ile ilgili yıllar sonra gelen itiraf yaşananları açıklar nitelikte!

Bugün 74 yaşında olan sunucu Angela Rippon, röportaja dair itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Paparazilerden kaçarken öldü denmişti... Prenses Diana ile ilgili yıllar sonra gelen itiraf yaşananları açıklar nitelikte!

Rippon, Charles ve Diana röportajı sırasında Galler Prensesi'nin bazı şeyleri saklar bir tavır sergilediğini söyledi.

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