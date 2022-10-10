Giriş Tarihi: 10.10.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 11:37

Paraya para demiyor… Burcu Esmersoy’un milyonluk kazancı dudak uçuklattı!

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Sosyal medyanın en çok takip edilen ünlü isimlerinden biri olan Burcu Esmersoy'ın kazancı dudak uçuklattı. Günlük hayatında sürekli yoğun bir tempo ile çalışan ve kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile bir süredir aşk yaşayan Burcu Esmersoy, artık paraya para demiyor. İşte tüm detaylar…