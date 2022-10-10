Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Paraya para demiyor… Burcu Esmersoy’un milyonluk kazancı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 11:37

Paraya para demiyor… Burcu Esmersoy’un milyonluk kazancı dudak uçuklattı!

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Sosyal medyanın en çok takip edilen ünlü isimlerinden biri olan Burcu Esmersoy'ın kazancı dudak uçuklattı. Günlük hayatında sürekli yoğun bir tempo ile çalışan ve kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile bir süredir aşk yaşayan Burcu Esmersoy, artık paraya para demiyor. İşte tüm detaylar…

Paraya para demiyor… Burcu Esmersoy’un milyonluk kazancı dudak uçuklattı!

Güzelliği ve tarzıyla en beğenilen sunuculardan olan Burcu Esmersoy, işkolikliğiyle biliniyor. Esmersoy, bu paylaşımları paraya çevirdi.

Paraya para demiyor… Burcu Esmersoy’un milyonluk kazancı dudak uçuklattı!

KÜÇÜK SEVGİLİ ŞANS GETİRDİ

Günlük hayatında sürekli yoğun bir tempo ile çalışan ve kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile bir süredir aşk yaşayan Burcu Esmersoy, artık paraya para demiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Paraya para demiyor… Burcu Esmersoy’un milyonluk kazancı dudak uçuklattı!

AYDA 4 MİLYON TL

Esmersoy, sosyal medya kazancıyla gündeme geldi. 30 günde Instagram Story'den 7 paylaşım yapan Esmersoy, bu marka birlikteliklerinden yaklaşık 1 milyon lira kazandı.

Paraya para demiyor… Burcu Esmersoy’un milyonluk kazancı dudak uçuklattı!

Burcu Esmersoy'un, sunuculuk yaptığı davetlerde ve oynadığı reklam filmlerinden kazandığı para ile birlikte toplam 4 milyon liraya yakın bir kazanç elde ettiği iddialar arasında.

Paraya para demiyor… Burcu Esmersoy’un milyonluk kazancı dudak uçuklattı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA