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Haberler Galeri Photoshop'u abartınca dillere düştü! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ince olayım derken fena yamulttu!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 14:27

Photoshop'u abartınca dillere düştü! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ince olayım derken fena yamulttu!

Yasak aşk skandalı ile adını duyuran Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler şimdi de sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozları ile konuşuluyor. Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşktan yana yüzü gülmeyen Fatoş Yelliler yeni sevgilisinden de ayrılmıştı. Fatoş Yelliler şimdilerde değişimi ile adından söz ettiriyor. Olayların kadını Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler bu defa Photoshop'u abarttı. Kendini inceltmeye çalışırken etrafı yamultan Fatoş Yelliler alay konusu oldu. İşte Fatoş Yelliler'in "gözlerimiz kanadı" yorumları alan başarısız Photoshop denemesi...

Photoshop’u abartınca dillere düştü! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ince olayım derken fena yamulttu!

Olayların kadını Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yasak aşk skandalı ile adını duyuran Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler şimdi de Photoshop'u abarttığı paylaşımı ile dillere düştü.

Photoshop’u abartınca dillere düştü! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ince olayım derken fena yamulttu!

2 çocuk annesi Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile evliyken iş insanı Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başlamıştı.

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Photoshop’u abartınca dillere düştü! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ince olayım derken fena yamulttu!

Geçtiğimiz aylarda birlikte romantik bir doğum günü kutlaması yapan ve sevgilerini gösteren çiftten kötü haber gelmişti.

Photoshop’u abartınca dillere düştü! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ince olayım derken fena yamulttu!

Fatoş Yelliler, Berdan Mardini ile boşanma sürecinde modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Photoshop’u abartınca dillere düştü! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ince olayım derken fena yamulttu!

Yelliler, "Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu" demişti.

Bu açıklama sonrası eski eşten zehir zemberek sözler gelmiş, Mardini, "Hain, kalleş çok" diyerek Fatoş Yelliler'i bombalamıştı.

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