Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 09:59

Pijamayla yemeğe giden Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklama! ‘Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum’

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna Tilki, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Cuma günü piyasaya çıkarmaya hazırlandığı İngilizce şarkısının klip çekimlerinden sonra pijamalarıyla yemeğe çıkan Tilki, enerjik haliyle dikkat çekti.