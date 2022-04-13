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Haberler Galeri Pijamayla yemeğe giden Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklama! ‘Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum’
Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 09:59

Pijamayla yemeğe giden Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklama! ‘Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum’

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna Tilki, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Cuma günü piyasaya çıkarmaya hazırlandığı İngilizce şarkısının klip çekimlerinden sonra pijamalarıyla yemeğe çıkan Tilki, enerjik haliyle dikkat çekti.

Pijamayla yemeğe giden Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklama! ‘Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum’

2016'da Emrah Karaduman'ın 'Cevapsız Çınlama' parçasıyla rekor kıran, 2017'de ilk solo şarkısı 'Sen Olsan Bari'yi yayımlayan, müzik dünyasında son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki, Etiler'de objektiflere yansıdı.

Pijamayla yemeğe giden Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklama! ‘Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum’

15 Nisan'da müzikseverlerle buluşturacağı İngilizce şarkısı 'Take It or Leave It' için çalışmalarını sürdüren Tilki, set sonrası yemek yemek için soluğu bir restoranda aldı. Mekanı girerken görüntülenen ünlü popçu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Pijamayla yemeğe giden Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklama! ‘Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum’

"ZOR BİR KLİPTİ"

Yorgun olduğunu ifade eden Tilki, çekilmelerin sorulması üzerine, "Zor bir klipti. Hem profesyonel olması, hem de amatör hissi koruması gerekiyordu. O da biraz zor bir şey. Kıyafetleri, sound'u...

Pijamayla yemeğe giden Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklama! ‘Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum’

Hepsinde bu denge olması gerekiyordu. Bu durum bizi zorladı ama çok güzel oldu. Çok heyecanlıyım, az kaldı" açıklamasını yaptı.

Pijamayla yemeğe giden Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklama! ‘Kafamdan sallaya sallaya yapıyorum’

Daha önce "Kendi odamda, kendi garajımda, motosikletli arkadaşlarımla çekiyorum. Çok eğlenceli olacak" yorumunda bulunduğu yeni klibinin yönetmenlerinden birinin kendisini olduğunu dile getiren Tilki, "Çok detay vermeyeyim. Çıkınca göreceksiniz" demekle yetindi.

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