Pınar Altuğ mini şortu ile pazar pozu verdi beğeni butonu çöktü! 47’lik Pınar Altuğ mest etti!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Şimdilerde eşi ve kızı ile mutlu bir aile tablosu çizen Pınar Altuğ son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Fit hali ile genç kızlara taş çıkaran 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un mini şortlu pazar pozu sosyal medyayı salladı.. İşte Pınar Altuğ'un düzgün fiziği ile övgüleri topladığı kareleri...