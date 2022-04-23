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Haberler Galeri Pınar Altuğ spor kombini ile amuda kalktı fit haline yorum yağdı! Pınar Altuğ'un kız kıza tatili!
Giriş Tarihi: 23.04.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 11:28

Pınar Altuğ spor kombini ile amuda kalktı fit haline yorum yağdı! Pınar Altuğ'un kız kıza tatili!

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, son olarak kız arkadaşlarıyla tatili çıktığı anları takipçileriyle paylaştı. 47 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle genç kızları kıskandıran güzel oyuncunun, spor kombiniyle amuda kalktığı anlar büyük ilgi gördü. Altuğ'a sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni geldi. İşte Pınar Altuğ'un mest eden o halleri...

Pınar Altuğ spor kombini ile amuda kalktı fit haline yorum yağdı! Pınar Altuğ’un kız kıza tatili!

Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın"ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan güzel oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Pınar Altuğ spor kombini ile amuda kalktı fit haline yorum yağdı! Pınar Altuğ’un kız kıza tatili!

2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafta fit vücuduyla kendine hayran bıraktı.

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Pınar Altuğ spor kombini ile amuda kalktı fit haline yorum yağdı! Pınar Altuğ’un kız kıza tatili!

Instagram hesabınan yoga kampında çekilen fotoğraflarını paylaşan Pınar Altuğ, amuda kalktığı fotoğrafındaki fit vücuduyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Pınar Altuğ spor kombini ile amuda kalktı fit haline yorum yağdı! Pınar Altuğ’un kız kıza tatili!

47 yaşındaki Altuğ'u görenler, ünlü ismi yorum yağmuruna tutarken, "Şaka gibi bu şekilde fit ve genç kalabilmek. Helal olsun!" yorumu dikkat çekti.

Pınar Altuğ spor kombini ile amuda kalktı fit haline yorum yağdı! Pınar Altuğ’un kız kıza tatili!

Paylaşımına, "Kız arkadaşlar çok kıymetlidir.

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