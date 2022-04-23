Giriş Tarihi: 23.04.2022 11:11
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
11:28
Pınar Altuğ spor kombini ile amuda kalktı fit haline yorum yağdı! Pınar Altuğ'un kız kıza tatili!
"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, son olarak kız arkadaşlarıyla tatili çıktığı anları takipçileriyle paylaştı. 47 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle genç kızları kıskandıran güzel oyuncunun, spor kombiniyle amuda kalktığı anlar büyük ilgi gördü. Altuğ'a sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni geldi. İşte Pınar Altuğ'un mest eden o halleri...