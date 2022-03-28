Pınar Altuğ’un eşi ile hafta sonu kaçamağına bornozlu pozu damga vurdu! Pınar Altuğ ile genç eşi Yağmur Atacan’ın havuz sefası!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un yıllara meydan okuyan güzelliği adeta düşman çatlattı. Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme gelen genç eşi Yağmur Atacan ve kızı ile hafta sonu kaçamağı yapan Pınar Altuğ doğa ile iç içe pozlarının yanı sıra havuz paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Pınar Altuğ son olarak eşi ve kızı Su Atacan ile Mersin'de geçirdikleri hafta sonundan kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Pınar Altuğ'un eşi ile havuz sefası düşman çatlattı. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ile hafta sonu kaçamağına bornozlu pozu damga vurdu. İşte fit hali ile övgüleri toplayan Pınar Altuğ'un bornozlu pozu ve kısa süreli tatillerinden kareler...