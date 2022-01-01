Pınar Altuğ'un yeni yıl pozuna kızı Su damga vurdu! Su Atacan'a "Babasının kopyası" yorumları yağdı!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ son olarak kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile birlikte yeni yıl pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un yeni yıl paylaşımına kızı Su damga vurdu! Su Atacan'ı görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan...