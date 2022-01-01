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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un yeni yıl pozuna kızı Su damga vurdu! Su Atacan'a "Babasının kopyası" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 01.01.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 16:45

Pınar Altuğ'un yeni yıl pozuna kızı Su damga vurdu! Su Atacan'a "Babasının kopyası" yorumları yağdı!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ son olarak kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile birlikte yeni yıl pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un yeni yıl paylaşımına kızı Su damga vurdu! Su Atacan'ı görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan...

Pınar Altuğ’un yeni yıl pozuna kızı Su damga vurdu! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Pınar Altuğ’un yeni yıl pozuna kızı Su damga vurdu! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı!

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

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Pınar Altuğ’un yeni yıl pozuna kızı Su damga vurdu! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı!

Pınar Altuğ'un paylaşımlarında özellik 2009 doğumlu kızı Su Atacan ilgi odağı oluyor.

Pınar Altuğ’un yeni yıl pozuna kızı Su damga vurdu! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı!

Pınar Altuğ son olarak kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile birlikte yeni yıl pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ’un yeni yıl pozuna kızı Su damga vurdu! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı!

47 yaşındaki Pınar Altuğ'un yeni yıl paylaşımına kızı Su damga vurdu!

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