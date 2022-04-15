Pis Yedili’nin Karabiber’i değişimi ile dudak uçuklattı! Meğer Yaprak Dökümü’nün usta oyuncusunun kızıymış...

Yayınlanan tekrar bölümleri ile de büyük ilgi gören Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor.

Pis Yedili, okudukları lisede yangın çıktığı için açıkta kalır. Filiz Hanım, onları özel bir liseye yerleştirir. Ama sınıf arkadaşları onları hiç sevmez ve onlara "varoş" diye hitap etmeye başlar.