Plajda sere serpe! Güzel oyuncu Aslıhan Güner güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

Geçtiğimiz günlerde final yapan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin başrol oyuncularından Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın kızıl güzeli Aslıhan Güner dizisinin ardından imaj değişikliği yaparak saçlarını koyu renge boyamıştı. Şimdilerde kendi gibi oyuncu eşi Mert Kılıç ile tatilde olan Aslıhan Güner kumsalda güneşlenirken görüntülendi. 33 yaşındaki güzel oyuncu, doğal halleriyle beğeni topladı. Aslıhan Güner bikinili halleriyle ilgi odağı oldu. İşte Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç ile tatilinden görüntüler...