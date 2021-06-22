Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Plajda sere serpe! Güzel oyuncu Aslıhan Güner güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!
Giriş Tarihi: 22.06.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 13:41

Plajda sere serpe! Güzel oyuncu güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

Geçtiğimiz günlerde final yapan "" dizisinin başrol oyuncularından , başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın kızıl güzeli Aslıhan Güner dizisinin ardından yaparak saçlarını koyu renge boyamıştı. Şimdilerde kendi gibi oyuncu eşi ile tatilde olan Aslıhan Güner kumsalda güneşlenirken görüntülendi. 33 yaşındaki güzel oyuncu, doğal halleriyle beğeni topladı. halleriyle ilgi odağı oldu. İşte Mert Kılıç ile tatilinden görüntüler...

Plajda sere serpe! Güzel oyuncu Aslıhan Güner güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

Geçtiğimiz günlerde final yapan "" dizisinin başrol oyuncularından , başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Plajda sere serpe! Güzel oyuncu Aslıhan Güner güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

'ın kızıl güzeli dizisinin ardından yaparak saçlarını koyu renge boyamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Plajda sere serpe! Güzel oyuncu Aslıhan Güner güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

Şimdilerde kendi gibi oyuncu eşi ile tatilde olan kumsalda güneşlenirken görüntülendi.

Plajda sere serpe! Güzel oyuncu Aslıhan Güner güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

33 yaşındaki güzel oyuncu, doğal halleriyle beğeni topladı.

Plajda sere serpe! Güzel oyuncu Aslıhan Güner güzelliğiyle güneşi kıskandırdı!

bikinili halleriyle ilgi odağı oldu.

SON DAKİKA