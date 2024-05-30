Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Popstar Bayhan uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bayhan Gürhan’ın evi göz kamaştırdı! O detay dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 14:17

Popstar Bayhan uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bayhan Gürhan’ın evi göz kamaştırdı! O detay dikkat çekti!

Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, uzun zaman sonra ortaya çıktı. Kendine has şarkı yorumu ve performansıyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı. Popstar'dan çıkan yarışmacılar, bir süre herkes tarafından merakla takip ediliyordu. Yapılan pek çok ses yarışmalarında yarışıp popüler olan adaylar, yarışma sonrası ekranlara veda etti. O isimlerden biri de yarışmayla bir anda yıldızı parlayan Bayhan Gürhan... Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Popstar Bayhan'ın son hali ortaya çıktı. Bayhan'ın son hali Cem Karaca'ya benzetildi. Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. İşte Bayhan Gürhan'ın göz kamaştıran evi!

Popstar Bayhan uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bayhan Gürhan’ın evi göz kamaştırdı! O detay dikkat çekti!

Türkiye'ye damgasını vuran Popstar, jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bir neslin hafızasına kazındı. Popstar yarışmasından adını bugünlere taşıyan birçok isim çıktı. Bu isimlerden biri de Popstar Bayhan...

Popstar Bayhan uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bayhan Gürhan’ın evi göz kamaştırdı! O detay dikkat çekti!

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Popstar Bayhan yıllar sonra ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Popstar Bayhan uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bayhan Gürhan’ın evi göz kamaştırdı! O detay dikkat çekti!

Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı.

Popstar Bayhan uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bayhan Gürhan’ın evi göz kamaştırdı! O detay dikkat çekti!

Kendine has şarkı yorumu ve performansıyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı.

Popstar Bayhan uzun yıllar sonra ortaya çıktı! Bayhan Gürhan’ın evi göz kamaştırdı! O detay dikkat çekti!

İşte Popstar Bayhan'ın son hali...

SON DAKİKA