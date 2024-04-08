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Haberler Galeri Popstar Bayhan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı! “Cem Karaca’ya benzemiş” İşte son hali...
Giriş Tarihi: 08.04.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:39

Popstar Bayhan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı! “Cem Karaca’ya benzemiş” İşte son hali...

Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, uzun zaman sonra ortaya çıktı. Kendine has şarkı yorumu ve performansıyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı. Popstar'dan çıkan yarışmacılar, bir süre herkes tarafından merakla takip ediliyordu. Yapılan pek çok ses yarışmalarında yarışıp popüler olan adaylar, yarışma sonrası ekranlara veda etti. O isimlerden biri de yarışmayla bir anda yıldızı parlayan Bayhan Gürhan...Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Popstar Bayhan'ın son hali ortaya çıktı. Bayhan'ın son hali Cem Karaca'ya benzetildi!

Popstar Bayhan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı! “Cem Karaca’ya benzemiş” İşte son hali...

Türkiye'ye damgasını vuran Popstar, jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bir neslin hafızasına kazındı. Popstar yarışmasından adını bugünlere taşıyan birçok isim çıktı. Bu isimlerden biri de Popstar Bayhan...

Popstar Bayhan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı! “Cem Karaca’ya benzemiş” İşte son hali...

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Popstar Bayhan yıllar sonra ortaya çıktı.

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Popstar Bayhan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı! “Cem Karaca’ya benzemiş” İşte son hali...

Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı.

Popstar Bayhan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı! “Cem Karaca’ya benzemiş” İşte son hali...

Kendine has şarkı yorumu ve performansıyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı.

Popstar Bayhan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı! “Cem Karaca’ya benzemiş” İşte son hali...

İşte Popstar Bayhan'ın son hali...

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