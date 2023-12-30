Popstar Mehtap’ın inanılmaz değişimi olay oldu! Mehtap Yılmaz başka biri gibi oldu!

Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları gören değişimine inanamıyor. Mehtap Yılmaz'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.