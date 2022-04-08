Giriş Tarihi: 08.04.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 16:45

Şafak Sezer 9 odalı malikanesini satışa çıkardı... Oyuncu Şafak Sezer'in 10 milyon liralık villasını görenler hayran kalıyor

Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer 2011 senesinde Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden 7 milyon 300 bin TL'ye satın aldığı villasını satışa çıkardı. Beykoz-Acarkent'teki villasını sattıktan sonra 2011 yılında Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden villa alan ve bu konutun iç ve bahçe dekorasyonunun yapımı için 2013 yılında bir mimarlık şirketiyle anlaştıktan sonra davalık olan Şafak Sezer 9 odalı villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı. Yaklaşık iki yıldır alıcı bekleyen Sezer, evi neden satamadığını açıkladı. Şafak Sezer'in 10 milyonluk malikanesi dekorasyonu ile dikkat çekerken sosyal medyada da gündem oldu. İşte Şafak Sezer'in Toskana Vadisi'ndeki muhteşem evi...