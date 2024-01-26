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Haberler Galeri Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde Feraye, Ateş’in yanına taşınıyor!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 16:29

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde Feraye, Ateş’in yanına taşınıyor!

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi dizisinde heyecan dorukta.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Feraye, Ateş’in yanına taşınıyor!

22.Bölüm Özeti:

Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Feraye, Ateş’in yanına taşınıyor!

Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ömer ve Okan Ateş'ten yardım almak istese de Yaman ise bunu asla kabul etmez. Gülsoylar bu büyük sorundan nasıl kurtulacaktır?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 22. bölüm 2. fragmanı: "Artık merhamet yok!"

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Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Feraye, Ateş’in yanına taşınıyor!

Ateş, Feraye üstündeki baskısını artırır. Onun yanına taşınması için ertesi güne kadar süre verir. Feraye büyük çıkmazdadır. Yaman ise Feraye'nin dengesiz tavırlarına asla anlam verememektedir.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Feraye, Ateş’in yanına taşınıyor!

Feraye, Yaman'ı korumak için başka çaresinin olmadığını anlar. Ateş'in yanına taşınır. Yaman bunu öğrendiğinde büyük yıkım yaşar.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Feraye, Ateş’in yanına taşınıyor!

Gülsoyları yeni bir sürpriz daha beklemektedir. Büyük hala Kamuran artık Ürgüp'tedir. Ve konağın dengelerini geldiği ilk andan itibaren değiştirmeye başlar. Ömer ve Şermin'in nikah kutlaması ise herkes için unutulmaz olacaktır…

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