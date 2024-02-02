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Haberler Galeri Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman’dan Ateş’i zora sokacak hamle
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 17:01

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman’dan Ateş’i zora sokacak hamle

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi dizisinde heyecan dorukta.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman’dan Ateş’i zora sokacak hamle

23.Bölüm Özeti:

Ömer ve Şermin için düzenlenen yemek davetine el ele katılan ve bir çift gibi görünen Feraye ve Ateş, geceye damgasını vurur. Yaman dayanamaz ve Feraye'ye tüm bu olanlar için hesap sorar.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman’dan Ateş’i zora sokacak hamle

Feraye'yi oynamaya zorladığı evlilik oyunundan sonra Güneş'e bir açıklama borçlu olan Ateş, ona karşı ikili oynar. Feraye'nin Ateş'e tamamen boyun eğmek ve Yaman'dan vazgeçmek gibi bir niyeti yoktur. Ateş'in elindeki Yaman'ın itiraf videosunu bulmak ister. Bunun için beklenmedik birinden yardım alır.

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Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman’dan Ateş’i zora sokacak hamle

Büyük Hala Kamuran, Gülsoy ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyince aile arasında zorlu bir yüzleşme yaşanır. Kamuran kontrolü ele almak ister. Şirketi ele geçirmek için tüm kozlarını oynayan Ateş, Yaman tarafından hüsrana uğrar.

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 23. Bölüm 2. Fragmanı: "Başınız sağ olsun çocuklar…"

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman’dan Ateş’i zora sokacak hamle

Ateş ve Feraye evliliğine dair Gülfem'in kafasında soru işaretleri oluşur. Bu durumun üstüne giderken Gülfem'in başına gelenler herkesi şoka uğratır.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman’dan Ateş’i zora sokacak hamle

Annesine olanlardan Ateş'i sorumlu tutan Yaman, Ateş'le ilgili elindeki gizli bilgiyi kullanmaya karar verince işler oldukça karışır.

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