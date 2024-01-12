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Haberler Galeri Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde Yaman'dan yardım eli!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 14:31

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde Yaman'dan yardım eli!

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi dizisinde heyecan dorukta.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman’dan yardım eli!

20.Bölüm Özeti:

Hem işini hem de evini kaybeden Feraye, bir süre Yaman'la ilişkisine ara vermek ister. Yaman bu konuda da her taşın altından çıkan Ateş'e karşı bilenmekte, onu suçlamaktadır. Güneş ise ortadan kaybolan Ateş için endişelidir. Okan'ın da araya girmesiyle birlikte Yaman, Ateş'in peşine bu defa hesap sormak için değil hayatını kurtarmak için düşer. Yaman Ateş'i kurtabilecek midir? Kardeşlik mi, düşmanlık mı galip olacaktır?

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman’dan yardım eli!

Ateş ise aynı saatlerde hayatını değiştirecek bir olayın içine doğru adım adım yürümektedir. Onu bekleyen tatsız sürpriz Yaman ve Ateş'i bir sırla birbirine bağlar. Diğer taraftan Feraye, daha fazla ısrar etmek istemez ve atölyeden ayrılmaya karar verir.

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Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman’dan yardım eli!

Aleyna ise ona gizli kapaklı iş bularak Ürgüp'ten gönderme peşindedir. Feraye, Aleyna'nın kurduğu tuzağa düşüp ünlü bir markadan gelen teklifi kabul edecek mi?

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman’dan yardım eli!

Bekir, işlediği cinayetin ortaya çıkmasıyla birlikte Cemile'ye birlikte kaçmayı teklif eder. Cemile bu teklife nasıl cevap verecek? Bekir diğer yandan intikam peşindedir. Sırrını bilen tek kişi Yaman olduğuna göre adını veren de o olmalıdır. Yaman'ı ele geçiren Bekir ona karar vermesi çok zor bir seçenek sunar.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde Yaman’dan yardım eli!
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