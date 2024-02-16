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Giriş Tarihi: 16.02.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 15:30

Safir’de Ateş için dönüm noktası!

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi dizisinde heyecan dorukta.

Safir’de Ateş için dönüm noktası!

25.Bölüm Özeti:

Feraye ve Ateş'in romantik telefon konuşmasını dinlemek zorunda kalan Yaman yıkılır. Feraye'nin kendisini unuttuğuna, Ateş'i sevdiğine şüphesi kalmamıştır. Feraye ise Yaman'a bunu yapmak zorunda kaldığı için perişandır.

Safir’de Ateş için dönüm noktası!

Ateş ise hız kesmez. Bu sefer de buzları eritmek bahanesiyle Yaman'ı ve tüm Gülsoy ailesini akşam onlara davet eder. Yaman önce kabul etmek istemez. Ama Kamuran'ın "yaranı dağlaman için bunu yapman lazım" sözleri üzerine teklifi kabul eder.

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 25. Bölüm 2. Fragmanı: "Feraye, mutlu ol…"

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Safir’de Ateş için dönüm noktası!

Tüm Gülsoy ailesi akşam Ateş ve Feraye'nin evine giderler. Böyle bir akşam hem Feraye hem Yaman için işkenceden farksızdır. Birbirlerine iki yabancı gibi davranmak zorunda kalmak ikisini de mahveder.

Safir’de Ateş için dönüm noktası!

Yaman ve Feraye şirkette de beraber çalışmaya başlar. Ama bu ikisi için de kolay değildir. Feraye'nin şirkette çalıştığını gören Güneş büyük şüpheye düşer.

Safir’de Ateş için dönüm noktası!

Ateş gerçekten de ona doğru mu söylemektedir, yoksa Feraye ile arasında söylediğinden daha fazlası mı vardır? Güneş'in artık bu soru işaretleriyle dolu ilişkiye tahammülü kalmamıştır.

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