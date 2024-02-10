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Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 09:27

Safir’de tehlikeli oyunlar

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi dizisinde tehlikeli oyunlar...

Safir’de tehlikeli oyunlar

24.Bölüm Özeti:

Ateş'in gözaltına alınmasından sonra Feraye onun bir misilleme yapacağına inanmaktadır.

Safir’de tehlikeli oyunlar

Bu yüzden Yaman'dan ifadesini geri almasını ister ancak Yaman geri adım atmayacaktır.

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Safir’de tehlikeli oyunlar

Ailenin başına gelen felaketler zincirine eklenen bu son halka Okan için bardağı taşıran son damla olur.

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 24. Bölüm 2. Fragmanı: "Unutma Feraye, bu savaşı ben başlatmadım!"

Safir’de tehlikeli oyunlar

Okan'ın içine düştüğü buhran Yaman'ın aldığı kararları gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Safir’de tehlikeli oyunlar

Serbest bırakılmasının ardından Ateş şirkete büyük ortak olmak için oynadığı oyuna kaldığı yerden devam eder.

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