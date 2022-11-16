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Haberler Galeri Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ıydı! Oyuncu oğlu bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 16.11.2022 06:42 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 08:17

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ıydı! Oyuncu oğlu bakın kim çıktı!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ünal Gürel, 2002 yılında hayata veda etmişti. Efsane oyuncu iri cüssesi, sinirli halleri ve pala bıyığıyla hafızalara kazınmıştı. Ünal Gürel Gardırop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi karakterlerle Yeşilçam'a damgasını vurmuştu. Usta oyuncu özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Sakar Şakir filmindeki Gardırop Fuat rolüyle adını duyurmuştu. Yeşilçam'ın yıldız ismi Ünal Gürel'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş...

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ıydı! Oyuncu oğlu bakın kim çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam salmıştı. Usta oyuncu Ünal Gürel, Sakar Şakir filminde Kemal Sunal ile oynadığı sahneleriyle hafızalara kazınmıştı.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ıydı! Oyuncu oğlu bakın kim çıktı!

"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınan usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı.

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Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ıydı! Oyuncu oğlu bakın kim çıktı!

Ünal Gürel, Türk sinemasının çok sayıda 'kötü' adamına sesini veren usta bir seslendirme sanatçısıydı.

Gardrop Fuat "Ünal Gürel" bu sahneyle akıllara kazınmıştı "Yanıyorsun Fuat Abi!" | Video

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ıydı! Oyuncu oğlu bakın kim çıktı!

Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutumazlar arasına girdi.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ıydı! Oyuncu oğlu bakın kim çıktı!

Usta isim Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsü rolleriyle hafızalara kazındı.

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