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Haberler Galeri Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'siydi... 67 yaşındaki Ayşen Cansev'in son hali "yıllar ona da acımadı" dedirtti!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:52

Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'siydi... 67 yaşındaki Ayşen Cansev'in son hali "yıllar ona da acımadı" dedirtti!

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev şimdilerde ne yapıyor? Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Ayşen Gruda gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın beşik kertmesi Hatice yani Ayşen Cansev şimdilerde 67 yaşında. Şark Bülbülü'nün yeniden ekranlara gelmesiyle merak konusu olan Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı. Yılların acımasız davrandığı Yeşilçam güzellerinden olan Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Şark Bülbülü’nün güzel Hatçe’siydi... 67 yaşındaki Ayşen Cansev’in son hali yıllar ona da acımadı dedirtti!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Şark Bülbülü'nde Hatice rolünü canlandıran Ayşen Cansev herkesi şaşırttı. Cansev'in yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev şimdilerde ne yapıyor?

Şark Bülbülü’nün güzel Hatçe’siydi... 67 yaşındaki Ayşen Cansev’in son hali yıllar ona da acımadı dedirtti!

ŞARK BÜLBÜLÜ'NÜN KONUSU NE?

Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar.

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Şark Bülbülü’nün güzel Hatçe’siydi... 67 yaşındaki Ayşen Cansev’in son hali yıllar ona da acımadı dedirtti!

Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır.

Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu | Video

İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır...

Şark Bülbülü’nün güzel Hatçe’siydi... 67 yaşındaki Ayşen Cansev’in son hali yıllar ona da acımadı dedirtti!

Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Ayşen Gruda gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın beşik kertmesi Hatice yani Ayşen Cansev şimdilerde 67 yaşında.

Şark Bülbülü’nün güzel Hatçe’siydi... 67 yaşındaki Ayşen Cansev’in son hali yıllar ona da acımadı dedirtti!

Şark Bülbülü'nün yeniden ekranlara gelmesiyle merak konusu olan Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

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