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Şarkıcı estetiği abartınca gündem oldu! oyuncu 'ya benzetildi...

'Küçük ' olarak tanınan geçirdiği adından söz ettiriyor. 'ın değişimi hayranları tarafından oldukça beğenilse de bazı takipçileri estetiği abarttığını yorumlarında dile getiriyor. Daha önce yaptığı paylaşımla oyuncu Elçin Sangı'ya benzetilmişti, Ceylan bu benzerlik hakkında sessiz kalmamıştı. Ceylan 'ya benzemek için çaba sarf etmediğini söylemişti. İşte geçirdiği estetik operasyonlar sonrası şarkıcı ...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 15:34
Şarkıcı Ceylan estetiği abartınca gündem oldu! Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangu'ya benzetildi...

'Küçük ' olarak tanınan geçirdiği adından söz ettiriyor. 'ın değişimi hayranları tarafından oldukça beğenilse de bazı takipçileri estetiği abarttığını yorumlarında dile getiriyor. Daha önce yaptığı paylaşımla oyuncu Elçin Sangı'ya benzetilmişti, Ceylan bu benzerlik hakkında sessiz kalmamıştı. Ceylan 'ya benzemek için çaba sarf etmediğini söylemişti. İşte geçirdiği estetik operasyonlar sonrası şarkıcı ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlüler...

Şarkıcı Ceylan estetiği abartınca gündem oldu! Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangu'ya benzetildi...

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Şarkıcı Ceylan estetiği abartınca gündem oldu! Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangu'ya benzetildi...
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Şarkıcı Ceylan estetiği abartınca gündem oldu! Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangu'ya benzetildi...
Şarkıcı Ceylan estetiği abartınca gündem oldu! Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangu'ya benzetildi...
Şarkıcı Ceylan estetiği abartınca gündem oldu! Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangu'ya benzetildi...
Şarkıcı Ceylan estetiği abartınca gündem oldu! Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangu'ya benzetildi...
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