Şarkıcı Ceylan estetiği abartınca gündem oldu! Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangu'ya benzetildi...

'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı geçirdiği estetik operasyonlar adından söz ettiriyor. Şarkıcı Ceylan'ın değişimi hayranları tarafından oldukça beğenilse de bazı takipçileri estetiği abarttığını yorumlarında dile getiriyor. Daha önce yaptığı paylaşımla Şarkıcı Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangı'ya benzetilmişti, Ceylan bu benzerlik hakkında sessiz kalmamıştı. Ceylan Elçin Sangu'ya benzemek için çaba sarf etmediğini söylemişti. İşte geçirdiği estetik operasyonlar sonrası şarkıcı Ceylan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlüler...