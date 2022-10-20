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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini solladı! Son hali ağızları açık bıraktı! İşte değişimi dudak uçuklatan Ceylan'ın kızı...
Giriş Tarihi: 20.10.2022 06:33 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 06:40

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini solladı! Son hali ağızları açık bıraktı! İşte değişimi dudak uçuklatan Ceylan'ın kızı...

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile yine hayranlarını şaşırtmıştı. Şarkıcı Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi. Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı. Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Melodi Bozkurt'u görenler "Estetiğin gücü" yorumlarında bulundu. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini solladı! Son hali ağızları açık bıraktı! İşte değişimi dudak uçuklatan Ceylan’ın kızı...

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini solladı! Son hali ağızları açık bıraktı! İşte değişimi dudak uçuklatan Ceylan’ın kızı...

Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde.48 yaşında.

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Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini solladı! Son hali ağızları açık bıraktı! İşte değişimi dudak uçuklatan Ceylan’ın kızı...

Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan hayranlarından da büyük beğeni topluyor.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini solladı! Son hali ağızları açık bıraktı! İşte değişimi dudak uçuklatan Ceylan’ın kızı...

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile de hayranlarını şaşırtmayı seviyor.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini solladı! Son hali ağızları açık bıraktı! İşte değişimi dudak uçuklatan Ceylan’ın kızı...

Daha önce Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın son hali de oldukça beğenildi.

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