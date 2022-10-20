Giriş Tarihi: 20.10.2022 06:33 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 06:40

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini solladı! Son hali ağızları açık bıraktı! İşte değişimi dudak uçuklatan Ceylan'ın kızı...

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile yine hayranlarını şaşırtmıştı. Şarkıcı Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi. Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı. Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Melodi Bozkurt'u görenler "Estetiğin gücü" yorumlarında bulundu. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...