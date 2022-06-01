Giriş Tarihi: 01.06.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 07:11

Şarkıcı Gülşen’in yeni imajı olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Cesur kıyafetleriyle dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde 'Ateşten elbise'siyle sahne almış ve sosyal medyayı adeta sallamıştı. Cüretkar sahne tarzı olay olan Gülşen yıllara meydan okuyan fiziği ile şov yapıyor.Gülşen, önceki gün katıldığı bir davette herkesi yeni imajıyla şaşkına çevirdi. Şarkıcı, saçlarını platin sarısı rengine boyatmış, kaşlarını da yine aynı renk yaptırmıştı. Son dönemin en çok konuşulan şarkıcısı olan Gülşen, bu haliyle İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace'ye benzetildi.