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Haberler Galeri Şarkıcı Gülşen’in yeni imajı olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü
Giriş Tarihi: 01.06.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 07:11

Şarkıcı Gülşen’in yeni imajı olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Cesur kıyafetleriyle dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde 'Ateşten elbise'siyle sahne almış ve sosyal medyayı adeta sallamıştı. Cüretkar sahne tarzı olay olan Gülşen yıllara meydan okuyan fiziği ile şov yapıyor.Gülşen, önceki gün katıldığı bir davette herkesi yeni imajıyla şaşkına çevirdi. Şarkıcı, saçlarını platin sarısı rengine boyatmış, kaşlarını da yine aynı renk yaptırmıştı. Son dönemin en çok konuşulan şarkıcısı olan Gülşen, bu haliyle İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace'ye benzetildi.

Şarkıcı Gülşen’in yeni imajı olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Şarkıcı Gülşen'in yeni imajı olay oldu. Gülşen katıldığı törende yine hem kıyafetiyle hem de yeni imajıyla gündem oldu. Şarkıcı, saçlarını platin sarısı rengine boyatmış, kaşlarını da yine aynı renk yaptırmıştı. Bu hali sosyal medya gündem oldu.

Şarkıcı Gülşen’in yeni imajı olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Gülşen, önceki gün katıldığı bir davette herkesi yeni imajıyla şaşkına çevirdi. Şarkıcı, saçlarını platin sarısı rengine boyatmış, kaşlarını da yine aynı renk yaptırmıştı.

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Şarkıcı Gülşen’in yeni imajı olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Son dönemin en çok konuşulan şarkıcısı olan Gülşen, bu haliyle İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace'ye benzetildi.

Şarkıcı Gülşen’in yeni imajı olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü

GÜLŞEN'İN KARIN KASLARINA DOKUNAN ZUHAL TOPAL ADETA ŞOKE OLDU!

Gülşen'i dinlemeye giden Zuhal Topal konserdeki hareketiyle sosyal medyada gündem oldu. Zuhal Topal, Gülşen'in karın kaslarını elleyip, onayladı. Zuhal Topal'ın yüzünün aldığı şekil sosyal medyanın diline düşmüştü.

Şarkıcı Gülşen’in yeni imajı olay oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Cesur kıyafetleriyle dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde 'Ateşten elbise'siyle sahne almış ve sosyal medyayı adeta sallamıştı.

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